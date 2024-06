Quali sono le auto più vendute a maggio in Europa?

(Adnkronos) – Quali sono le auto in Europa che nel mese di maggio hanno conquistato più consensi e immatricolazioni, i modelli più venduti? Secondo un recente report di Dataforce e pubblicato su Autonews, tra le auto più vendute in Europa nel mese di maggio 2024, non figura più in prima linea la Tesla Model Y. L’auto più venduta al mondo nel 2023, la Tesla Model Y, slitta in 18esima posizione, con 10.852 immatricolazioni. Sul gradino più alto del podio c’è la Volkswagen T-Roc con 19.748 immatricolazioni, segue la Volkswagen Golf con 19.333 unità, oltre 4.000 le immatricolazioni rispetto a maggio scorso. Al terzo posto si posiziona la Dacia Duster con 18.676 unità, seguono la Renault Clio, la Volkswagen Tiguan e la Skoda Octavia.

Chiudono la Top Ten delle auto più vendute in Europa a maggio 2024, la Peugeot 2008, la Citroen C3, la Peugeot 208 e la Opel Corsa.

Per quanto riguarda le auto italiane, in testa la Fiat Panda, in 21esima posizione. Osservando i dati di vendita dei primi cinque mesi del 2024, al primo posto si posiziona la Dacia Sandero con 116.544 unità, seguita dalla Volkswagen Golf con 105.494 immatricolazioni e dalla Renault Clio (90.662). La Fiat Panda è 19esima con 63.030 unità immatricolate, mentre la Fiat 500 è in 46esima posizione con 38.120 unità vendute. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)