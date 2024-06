Principessa Anna ricoverata dopo incidente, il marito: “Si sta riprendendo”

(Adnkronos) – Migliorano le condizioni di salute della principessa Anna, la sorella di re Carlo, in ospedale per una commozione cerebrale riportata in un incidente nella sua tenuta di campagna. Lo ha fatto sapere il marito Tim Laurence parlando con i giornalisti fuori dal Southmead Hospital di Bristol, nell'Inghilterra occidentale, dove è stata portata domenica sera. Comandante della Marina in pensione e sposato con Anna dal 1992, Laurence ha affermato che la moglie "si sta riprendendo", aggiungendo che entrambi sono "profondamente grati" alle équipe mediche che l'hanno curata sul posto e in ospedale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)