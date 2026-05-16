Migranti, neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco

Una neonata è morta per ipotermia poco dopo essere sbarcata a Lampedusa, al molo Favarolo. Poco prima dell’alba, intorno alle 4.30, al molo sono sbarcate 55 persone 55 originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, dopo il soccorso della motovedetta V1307 della Guardia di finanza. La neonata è subito apparsa in condizioni cliniche ed è stata trasferita al Poliambulatorio assieme alla madre. La piccola però, è deceduta durante il trasporto. Giunti al Poliambulatorio, i medici hanno dovuto constatare il decesso della piccola. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta dopo la morte della neonata che è arrivata a Lampedusa iniseme alla madre. E’ stata disposta l’ispezione cadaverica che dovrà confermare l’ipotermia come causa del decesso. La madre sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male. La salma sta per essere trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. (ANSA).