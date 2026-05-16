Spaccio di sostanze stupefacenti, a Ragusa 24enne arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un 24enne con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati simili, è stato trovato in possesso di 10 grammi di crack durante una perquisizione domiciliare. In casa gli agenti hanno trovato anche materiale per il confezionamento delle dosi e 1.480 euro in contanti, probabilmente l’incasso dell’attività illecita. (Adnkronos)