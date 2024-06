Palworld, il clone di Pokémon in arrivo su PlayStation

(Adnkronos) – Palworld, il controverso gioco di mostri spesso definito come un “Pokémon con le armi” sviluppato da Pocketpair, ha raggiunto oltre 25 milioni di giocatori su PC e Xbox, e presto potrebbe ampliare il proprio pubblico approdando anche su PlayStation. Un indizio su questa espansione potrebbe essere nascosto in un tweet criptico del community manager globale di Pocketpair, che suggerisce l'imminente arrivo di Palworld su PS5. Il post su X, pubblicato sabato 22 giugno, potrebbe sembrare insignificante a prima vista. Tuttavia, i fan speculano che sia un'indicazione di una versione per PlayStation del gioco. Il messaggio include la parola “Palworld” circondata da emoji a forma di cuore nei colori nero, bianco e verde. Successivamente, Bucky aggiunge: "Vorrei aggiungere più cuori, ma non sono sicuro di quale colore scegliere… mmm… che ne dite di…?" aggiungendo poi un cuore blu. Facile immaginare che questi cuori rappresentino le diverse piattaforme su cui Palworld è disponibile (verde per Xbox, nero per PC, bianco per Mac) e che il cuore blu implichi una versione per PS5. L'arrivo del gioco su PlayStation potrebbe coincidere con l'aggiornamento previsto per giovedì 27 giugno, che introdurrà una nuova isola e nuovi "pal" da combattere e catturare, oltre ai server dedicati per la versione Xbox, assenti dal lancio del gioco in Early Access a gennaio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)