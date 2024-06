Infermiera morta a Firenze, svolta nelle indagini: nipote 17enne confessa omicidio

(Adnkronos) –

Fermato con l'accusa di omicidio volontario il nipote 17enne di Maria Teresa Chavez Flores, 65enne di origine peruviana, operatrice sociosanitaria, trovata morta nella zona di Careggi a Firenze. Secondo quanto si è appreso, il provvedimento è stato emesso dalla procura dei minori nel corso della nottata, dopo che il ragazzo avrebbe confessato di aver ucciso la nonna. Nel tardo pomeriggio di ieri il giovane era stato portato in questura e interrogato dalla squadra mobile e dal pubblico ministero. Il ragazzo conviveva da quattro anni con i nonni in un mini appartamento in via Niccolò da Tolentino ed era arrivato a Firenze per studiare, mentre i suoi genitori sono rimasti in Perù. Il nonno nella notte tra domenica e lunedì, quando è avvenuto il delitto era fuori città. Il nipote in un primo momento aveva raccontato alla polizia di aver trovato uno sconosciuto all'interno dell'appartamento al suo rientro nella notte ed aver ingaggiato una lotta con lui che poi era scappato, quindi aveva trovato la nonna morta nel suo letto. Il racconto del 17enne era apparso fin da subito contraddittorio e da qui la sua convocazione in questura; prima però era stato portato in ospedale per medicare le ferite che presentava in volto. Maria Teresa Chavez Flores lavorava come infermiera in una struttura per malati psichiatrici e in un'altra per malati di Alzheimer. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)