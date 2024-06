Ercolano, turista olandese sfregia parete di una domus. Sangiuliano: “Inciviltà e idiozia, ora paghi”

(Adnkronos) –

Sfregio alla parete di una domus romana agli scavi di Ercolano. Autore un turista olandese subito individuato dal personale di vigilanza e denunciato dai carabinieri. Il 27enne, in vacanza in Campania, ha deciso di lasciare un segno del suo passaggio, vergando con un pennarello gli antichi stucchi di una dimora strappata alle ceneri del Vesuvio. Una firma, con un marker nero, di quelli indelebili. Il giovane dovrà rispondere di danneggiamento e imbrattamento di opere artistiche. "Ancora una volta i nostri beni culturali sono vittime dell'inciviltà e dell'idiozia", afferma il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Solo qualche settimana fa – ricorda – la facciata del Palazzo Reale della Reggia di Caserta era stata imbrattata con la vernice. Ieri è toccato a una domus romana del Parco archeologico di Ercolano, sfregiata da un turista con un pennarello indelebile. Ogni danno è una ferita al nostro patrimonio, alla nostra bellezza e alla nostra identità ed è per questo che va sanzionato con la massima fermezza", afferma Sangiuliano ringraziando i "carabinieri per avere subito identificato e denunciato l'autore di questo vile gesto. Ricordo, inoltre, che grazie alla legge da me fortemente voluta – sottolinea – questo soggetto dovrà anche pagare di tasca propria i lavori di ripristino dell'opera". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)