Consiglio comunale Mussomeli il 24 giugno ore 17,30 in seduta pubblica, adunanza straordinaria urgente ed aperta: Emergenza idrica

MUSSOMELI – E’ stato convocato in data odierna (20 giugno) dal presidente Gianluca Nigrelli, in seduta pubblica, adunanza straordinaria, urgente ed aperta, per il prossimo 24 giugno, alle ore17,30 presso la sala di rappresentanza nel Palazzo Sgadari, il consiglio comunale per la trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno, relativo all’emergenza idrica riguardante i comuni serviti dall’acquedotto Fanaco