Carlo Calenda operato, selfie dal letto d’ospedale: “Affettato, ma tutto bene”

(Adnkronos) – Selfie dal letto d'ospedale per Carlo Calenda, al termine di un intervento chirurgico programmato da tempo: "Affettato ma tutto bene. Grazie per i messaggi affettuosi" scrive su Instagram il parlamentare e leader di Azione, a corredo di una foto che lo ritrae sorridente ma provato dall'operazione. Ieri mattina Calenda aveva annunciato sempre via social: "Per qualche giorno sarò fuori gioco per un intervento chirurgico che ho rimandato per la campagna elettorale". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)