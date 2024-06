Beyond Good & Evil torna su PC e console con l’edizione per i vent’anni

(Adnkronos) – Ubisoft ha annunciato che Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC il 25 giugno. Limited Run Games rilascerà edizioni fisiche per tutte le console e i preordini apriranno il 12 luglio. Il gioco invita i giocatori a tornare su Hillys in compagnia di Jade, Pey’J, Double H e tutti i personaggi colorati di Beyond Good & Evil, intraprendendo un'avventura che li porterà letteralmente Luna. Questa edizione speciale include la nuova Anniversary Gallery, una colonna sonora ri-orchestrata e altro. Rispetto all'originale del 2003, il gioco offre prestazioni migliorate fino a 4K, 60 fotogrammi al secondo, salvataggi automatici, la possibilità di saltare le scene, pieno supporto per controller e tastiera e mouse, e salvataggi incrociati su tutte le piattaforme. Sarà presente una nuova caccia al tesoro in tutta Hillys, una galleria che illustra il gioco dalle prime idee fino al rilascio, con una quantità enorme di artwork e video mai visti prima, aneddoti esclusivi e contenuti inediti segreti. Oltre 15 pezzi della colonna sonora sono stati ri-registrati da un'orchestra dal vivo sotto la supervisione diretta di Christophe Héral, il compositore originale. Sarà presente una nuova modalità Speedrun e oltre 20 nuovi obiettivi tra i trofei. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)