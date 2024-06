Atp Halle, Sinner contro Struff ai quarti: dove vedere il match in tv, orario

(Adnkronos) – Dopo la vittoria di ieri contro l'unghese Fabian Marozsan, Jannik Sinner torna in campo oggi agli Atp 500 di Halle 2024 (erba, montepremi 2.107.331 euro) per la sfida ai quarti con il tedesco Jan-Lennard Struff. Il match è fissato non prima delle 14.40 alla Owl Arena. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. Ma Sinner non è l'unico azzurro a scendere oggi in campo. In scena a Londra a partire dalle 13.30 anche il match tra Lorenzo Musetti e l'inglese Billy Harris per i quarti di finale dell’Atp 500 del Queen’s 2024. Diretta tv su sempre su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)