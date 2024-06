Ascolti tv, ‘Evviva’ su Rai 1 vince la prima serata

(Adnkronos) –

Rai 1 si aggiudica la prima serata di ieri domenica 2 giugno con 'Evviva!', in onda dalle 20.44 alle 23.30. Il programma condotto da Gianni Morandi e dedicato ai 70 anni della Rai, ha registrato 2.679.000 spettatori e il 15.8%. Secondo gradino del podio per la semifinale della 18esima edizione dell'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 dalle 21.32 all’1.26, vista da 2.354.000 spettatori e 16.9% di share. Al terzo posto della classifica degli ascolti Rai 3 con 'Report', che ha registrato 1.678.000 spettatori e il 9.5% di share. Fuori dal podio 'Chiedimi se sono felice' su Italia1 con 1.041.000 di spettatori e il 6.3% di share mentre Rai 2 con 'Delitti in Paradiso' è stato visto da 993.000 spettatori (5.5% di share). Seguono: La7 con 'La Torre di Babele' (675.000 spettatori – 3.9% di share); Rete 4 con 'Zona Bianca' (552.000 spettatori – 4.2% di share); TV8 con 'Cani Sciolti' (414.000 spettatori e il 2.5% di share); il Nove con 'Che Tempo Che Fa – Best Of' (353.000 spettatori – 2% di share) e La7 con 'Testimoni della Seconda Guerra Mondiale' (260.000 spettatori – 1.9% di share). Nella fascia preserale di ieri si segnalano i buoni risultati dell'ultima puntata di questa stagione televisiva de "L'Eredità Weekend", il game show guidato da Marco Liorni che chiude con 3.486.000 spettatori e il 24.9%. Su Canale 5, invece, 'La Ruota della Fortuna' ha intrattenuto 2.718.000 spettatori (20.2%). Nel panorama televisivo di ieri, il day time ha visto Rai 1 primeggiare grazie alla copertura delle celebrazioni per la Festa della Repubblica che raggiunto ha 2.778.000 di spettatori e il 39.2% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)