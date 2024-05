Villalba. Dal 13 maggio fruibile il campetto di calcio adiacente il campo sportivo

VILLALBA. L’amministrazione comunale, in accordo con l’Associazione Polisportiva Altetico Villalba, per consentire ai bambini si giocare in libertà e gratuitamente, a partire da oggi 13 maggio, renderà fruibile il campetto di calcio (adiacente il campo sportivo) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con i seguenti orari:

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 – bambini Scuola dell’Infanzia e Primaria;

dalle ore 18:00 alle ore 20:00 – bambini della Scuola Secondaria.

Per il suddetto servizio il Comune di Villalba si avvarrà di due figure che avranno il compito di custodia dell’impianto e dell’area sportiva nelle ore indicate e che saranno esonerate da ogni responsabilità derivante dai giochi dei bambini.