Ucraina, Stoltenberg: “Nato non invierà truppe”

''Non ci sono piani per inviare truppe Nato in Ucraina'' perché l'Alleanza Atlantica ''non entrerà a far parte del conflitto''. Lo ha dichiarato il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nel corso di un'intervista con il giornale tedesco Welt am Sonntag. ''Mentre aumentiamo il nostro sostegno all'autodifesa dell'Ucraina, non ci sono piani per inviare truppe Nato in Ucraina o per estendere l'ombrello di difesa aerea della Nato all'Ucraina. La Nato non entrerà a far parte del conflitto", ha affermato Stoltenberg. "La Nato si sta preparando a svolgere un ruolo molto più importante nel coordinare il sostegno alla sicurezza e la formazione per l'Ucraina", ha spiegato il Segretario generale della Nato. Ha anche osservato che ciò richiederebbe un "impegno finanziario a lungo termine" per dare questo sostegno "su una base più forte e prevedibile".