Sicilia. Nigeriano rivolge apprezzamenti a una donna e aggredisce il compagno con un cacciavite

Rivolge parole di apprezzamento a una donna e poi armato di un cacciavite aggredisce compagno di quest’ultima che, infastidito, voleva farlo allontanare. E’ accaduto a CATANIA, in via Coppola. Protagonista un 25enne nigeriano che è stato bloccato con il taser da alcuni agenti di Polizia, che l’hanno arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per ricettazione di numerosi documenti e carte di credito.

Il nigeriano, regolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso diversi coltelli da cucina, cacciaviti, attrezzi vari e documenti personali di dubbia provenienza. La vittima dell’aggressione ha formalizzato una denuncia per minacce aggravate.

Il pm ha disposto che l’arrestato venisse rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, durante il quale è stato convalidato l’arresto ed è stata disposta la custodia in carcere.