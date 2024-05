A Riesi successo per la commedia “Una questione delicata” della compagnia Teatrale Angelo Musco

RIESI – Ha riscosso grande successo la nuova commedia brillante in tre atti ” Una questione delicata” portata in scena dalla compagnia teatrale Angelo Musco di Riesi , tre serate tutte sold aut che ha tanto divertito il numeroso pubblico presente al cineteatro Don Bosco, una buona parte venuta dai paesi limitrofi. La commedia ” Una questione delicata” di Antonella Zucchini è stata curata nei minimi dettagli dal regista Guglielmo Gallè con la collaborazione artistica e scenografica da Antonio Lana. Gli attori che hanno preso parte sono Salvatore La Rocca, Anna Selvaggio, Rosangela Volpe, Ester Carruba, Angelo Bellina, Carmela Butera, Maurizio Giuliana, Giuseppe Forcella e Vincenzo Scibetta. Tecnico luci Luigi Liberale, Tecnico audio Rino Cigno, Trucco Giusy Amodeo, Acconciature Giuseppe Ferro, inoltre hanno collaborato Francesca Carruba, Alessandra Ficicchia, Nadia Toninelli e Riccardo Gambino. La compagnia teatrale inizierà il tour degli spettacoli il 18 Giugno a Vittoria in una rassegna a premi per poi proseguire in diverse città della Sicilia.