Caltanissetta, il plesso “F. Cordova” primo classificato al concorso “Les jeunes marmitons”

Il plesso “Filippo Cordova”, dell’Istituto Comprensivo Statale Don Milani di Caltanissetta, ha partecipato con successo al concorso “Les Jeunes marmitons”, classificandosi al primo posto.

L’alunna Petix Hoara Pia, della classe terza D, coordinata dalla professoressa Laura Maria Di Vincenzo, ha ricevuto una targa come riconoscimento per la brillante realizzazione di un dolce, in particolare “ Le savarin à la crème et au chocolat”, una pietanza legata alla tradizione culinaria di famiglia. La presentazione orale in lingua francese del piatto che ne ha motivato la scelta è stata accompagnata da un video.

Al concorso hanno partecipato anche le alunne Anita Di Bilio, Gaia Pernaci, Eleonora Pilato, Alice Maria Domenica Pullerone e Sofia Schebba della classe terza C che hanno ricevuto un attestato di partecipazione per la produzione di un divertente video sulla creazione del dolce “Le Tiramisu”. Per il risultato ottenuto le alunne sono state premiate dalla professoressa Laura Maria Di Vincenzo e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Don Milani, professore Antonio Calogero Diblio, che ha affermato l’importanza delle lingue straniere e della lingua francese in particolare e il rilievo che tale disciplina ha all’interno del nostro istituto, che è da sempre impegnato in vari progetti extracurricolari, come progetto orientamento e teatro francese.

La premiazione si è conclusa con un banchetto di prodotti tipici francofoni. La partecipazione al concorso ha consentito alle alunne di svolgere dei veri e propri compiti autentici, valorizzando le competenze di comunicazione attiva nella lingua francese e approfondendo, con l’ausilio delle nuove tecnologie, il tema della Francofonia.

Il concorso è stato bandito dall’Alliance Francaise di Caltanissetta nell’ambito della festa della lingua francese rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, il cui scopo è stato quello di sviluppare l’interesse e la curiosità per tutte le componenti culturali della Francofonia.