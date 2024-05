Sicilia, aperti i casting per il format “Sikania Voice”

Sono aperti i casting per “Sikania Voice”, un format Sikania Network in collaborazione con Just Events produzione eventi. Il casting è rivolto ad artisti vari e cantanti con editi e inediti residenti in Sicilia. Per partecipare inviare recapito con nome, cognome, base da cantare e (se in possesso) breve video di presentazione a sikanianetwork@virgilio.it e/o presentarsi alla Dance Generation in via Enrico Ferri 13, Catania dalle ore 09:30 alle 12:30.

Le registrazioni si svolgeranno il 22 Giugno a Misterbianco.

Per info e partecipazione, inviare la candidatura con cv artistico e, se in possesso, un breve video di presentazione (massimo 1 Minuto) con base da cantare a sikanianetwork@virgilio.it scrivendo come oggetto CASTINGSIKANIA VOICE 2024.