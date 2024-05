Serie D. La Nissa annuncia due novità: Giancarlo Rosato è il nuovo direttore generale, Filippo Candio nuovo Club manager

La Nissa Fc ha annunciato due importanti novità. Giancarlo Rosato è stato nominato nuovo direttore biancoscudato, mentre a Filippo Candio va la carica di Club Manager. La società coglie l’occasione per augurare ad entrambi un buon lavoro in vista della prossima stagione, molto impegnativa, che vedrà protagonista la nostra squadra nel campionato di Serie D.

“Ringrazio soci e dirigenti – ha detto l’avvocato Giancarlo #Rosato – per la fiducia e assicuro il mio massimo impegno per contribuire alla crescita della nostra società. Opereremo in una città che ha dimostrato grande amore per la squadra biancoscudata! Daremo il massimo per raggiungere insieme ambiziosi traguardi”.

Queste, invece, le prime parole del nuovo club manager Filippo Candio: “Per me è un onore poter collaborare con un presidente come Luca Giovannone e portare avanti una passione sia in termini calcistici sia nei termini di creare dei ponti e delle reti aziendali tra le Isole della nostra nazione in un ottica nazionale. Da cagliaritano, devo ammettere che mai mi sia sentito in un luogo a casa come a Caltanissetta dopo Cagliari (eppure ho viaggiato tanto). A Caltanissetta ho trovato una tifoseria pazzesca! Come a Cagliari, c’è una grande passione qui. Forza Nissa!”.