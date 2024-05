San Cataldo. L’associazione musicale Renzo Chinnici istituisce 5 borse di studio per studenti del Liceo musicale Manzoni – Juvara

SAN CATALDO. L’associazione Musicale Renzo Chinnici di San Cataldo che rappresenta l’omonima Corale Polifonica, la più longeva della Città di San Cataldo e tra le più longeve della provincia nissena, guidata dal maestro Raimondo Capizzi istituisce 5 piccole borse di studio per 5 studenti del Liceo Musicale Manzoni-Juvara di Caltanissetta per la collaborazione che il prossimo 5 maggio vedrà la compagine Corale esibirsi in occasione della Rassegna di musica Corale Città di Naro.

Così il maestro Capizzi: “Ringrazio innanzitutto la prof.ssa Rosa Maria Chiarello e la Preside Rita Galfano per la tanta disponibilità che ogni volta mostrano nell’accettare gli inviti che riguardano l’attività artistica dei ragazzi. Per l’occasione 5 ragazzi del Liceo faranno parte della storica corale Renzo Chinnici per eseguire brani di Beethoven e Mozart. La crescita di un musicista deriva da tante varianti, saper usare la voce come se fosse il proprio strumento aiuta ad essere più espressivi quando si suona, per cui sono contento che la collaborazione continui per integrare e potenziare la formazione dei ragazzi”.