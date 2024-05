San Cataldo. La nuova casa editrice Prima Vera sarà presente al Salone internazionale del Libro a Torino

SAN CATALDO. Nasce a San Cataldo una nuova casa editrice dal nome Prima Vera Edizioni. La nuova casa editrice è stata strutturata all’interno dell’Associazione Culturale PRIMA VERA nata nel febbraio del 2021. Il presidente ing. Gaetano Alù, fa sapere che PRIMA VERA EDIZIONI sarà presente all’interno del Salone Internazionale del Libro di Torino, con tre novità editoriali, dal 09 al 13 Maggio 2024. Precisamente il 10 maggio alle ore 15:45, PRIMA VERA EDIZIONI coronerà il loro esordio presso il Salone Internazionale del Libro di Torino presentando le tre novità editoriali.

La prima novità e una silloge di poesia dal titolo “La Cornice del Tempo” di Croce Alù, La raccolta si articola in cinque sezioni, le cui poesie affrontano la tematica del tempo nella duplice dimensione di tempo finito e tempo infinito.

La seconda novità “L’Eco fa Rumore”, della stessa autrice, Croce Alù, ed è una raccolta di undici racconti, che nasce dall’idea di riportare alla luce frammenti di vita, di cui immagini e figure vivono stratificate nel fondo dell’anima di una donna, costretta ad ascoltare il rumore interiore dell’eco e a trasformarlo in ricordi e racconti;

La terza novità, di carattere tecnico informativo, è la “Guida alla Redazione della Consulenza Tecnica d’Ufficio per la stima immobiliare” di cui è autore l’ingegnere Gaetano Alù, presidente della Prima Vera EDIZIONI. Si tratta di una guida utile per la stima di complessi immobiliari. Riporta, in maniera dettagliata, un esempio di relazione di consulenza, con gli allegati e le lettere, che il Consulente Tecnico d’ufficio dovrà inviare alle parti interessate e agli enti di competenza. L’esempio è corredato da uno schema di consulenza con il calcolo di stima di un complesso immobiliare e di alcuni quesiti posti dal Giudice con le possibili risposte. il 5 aprile scorso presso la Chiesa Santa Maria di Nazareth di San Cataldo alla presenza di circa duecento partecipanti è stata presentata la silloge di poesie “La Cornice del Tempo” della prof.ssa Croce Alù.

L’intervento del parroco padre Antonio La Paglia, ha sottolineato la differenza tra Cronos, tempo che scorre, Kairos, tempo favorevole, in cui avviene qualcosa di speciale e che, in senso cristiano, significa tempo di grazia e, infine, Aion, tempo fissato nell’eternità. Sono questi i significati che si possono cogliere, di volta in volta, leggendo “La Cornice del Tempo”. Infine, padre Antonio La Paglia ha ricordato la concezione del tempo in Sant’ Agostino, cioè la distensione dell’anima che gusta la bellezza delle cose.

Di grande levatura è stata la presentazione a cura del professore Ignazio Buttitta, ordinario di antropologia presso l’ateneo di Palermo. Il professore si è soffermato sul tema del ricordo, molto ricorrente nei versi della silloge. Ognuno ha le proprie cose con le quali si confronta ogni giorno e che costituiscono il senso della vita, ma il senso più profondo si rivela nella proiezione verso l’infinito, tema che conclude la silloge nell’omonima sezione. L’antropologo ha messo in rilievo come i cinque tempi in cui si articola la silloge delle poesie sono accomunati dal simbolismo della spirale, associato al simbolismo del potere femminile, che trova espressione nell’energia femminile che fin dalle origini domina i cicli del tempo, con il susseguirsi di generazione e rigenerazione.

L’ interpretazione di alcune poesie da parte dell’attrice Marzia Marassà ha suscitato grande emozione nel pubblico, che ha applaudito con coinvolgente partecipazione la lettura delle liriche e l’accompagnamento musicale della soprano Giuliana Consiglio.