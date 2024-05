Progetto P.E.B.A degli studenti dell’Hodierna consegnato al comune di Mussomeli.

MUSSOMELI – Incontro presso l’I.I.S “G.B. Hodierna” per la cerimonia finale del progetto P.E.B.A. (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche) che ha visto la consegna ufficiale dello studio complessivo, nonché della relativa progettazione e dei costi, al dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Mussomeli, Ing. Carmelo Alba, e al sindaco, On. Giuseppe Catania. Si tratta di un risultato cui ha dato impulso la UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sezione di Mussomeli, di cui è presidente Giuseppe Carapezza, impegnata sul territorio in diversi campi, tra cui proprio quello dell’accessibilità. Interessante e molto dettagliato, il progetto è stato elaborato con metodo certosino e curato in maniera professionale da alunni e alunne dell’Istituto per geometri, grazie a una convenzione di alternanza scuola lavoro (P.C.T.O.). Durante l’incontro, studenti e studentesse, con l’aiuto del corpo docente, ne hanno esposto il contenuto, evidenziandone gli studi svolti man mano. Si tratta di risultati che permetteranno, in una seconda fase, all’amministrazione comunale di rendere il progetto finanziabile. Durante gli interventi che si sono avvicendati, lo stesso sindaco Catania ha assicurato di inserire il Piano di abbattimento delle barriere architettoniche elaborato dalle classi tra gli ultimi progetti di riqualificazione urbana che sta riguardando la cittadina di Mussomeli. Lo stesso ha fatto l’Ing. Alba il quale si è congratulato con ragazzi e ragazze per l’impegno e la dedizione dimostrati verso un lavoro di cui beneficerà la comunità intera. docente è stata data in dono la latta che celebra la Giornata Nazionale dell’associazione.