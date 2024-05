Ponte Messina, Salvini: “Ulteriori analisi per togliere dubbi, partiremo nel 2024”

«Una grande opera come il Ponte sullo Stretto di Messina deve avere tutte le analisi approfondite, ho chiesto io di fare tutte le ricerche ambientali, che dureranno 3-4 mesi, per partire senza dubbi entro il 2024». Lo ha detto oggi il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, durante la presentazione dell’evento «L’Italia dei Sì 2023-2032 – Progetti e grandi opere in Italia» presso la Reggia di Venaria Reale a Torino. Il ponte avrà una lunghezza di 3,6 km complessivi con 2 pilastri alti 400 metri, 6 corsie stradali e 2 ferroviarie, sarà percorso da 6mila veicoli all’ora e 200 treni al giorno. L’altezza centrale del canale navigabile sarà di 65 metri «I benefici in chiave di maggior Pil – ha continuato Salvini – sono a livello di tutta Italia. Previsti 10mila occupati nel primo anno di cantiere, 120mila posti di lavori diretti e indiretti, 253 imprese coinvolte e 2,4 miliardi annui di incremento della ricchezza».