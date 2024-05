Mussomeli, iniziativa benefica festa S. Pasquale: raccolti e donati 602 euro alla Lilt ”Lega Italiana per la lotta contro i tumori”

MUSSOMELI – In occasione della recente Sagra del ricotta e del Cannolo coincidente con la festa di San Pasquale c’è stato un patto per la Prevenzione Oncologica con i pastori di San Pasquale Baylon di Mussomeli e Associazione “Oltre” A.p.s., i quali hanno dato luogo ad una iniziativa benefica che ha riscontrato consensi e condivisioni fra la gente che si è mostrata sensibile a tale riguardo. Infatti, in questa circostanza, dal comitato sono stati raccolti 602 euro che sono stati donati alla “Lilt” Lega Italiana per la lotta contro i tumori”, point di Mussomeli intitolata “Tenente Colonnello Maria Teresa Catania”. Tali fondi , precisano i beneficiari, saranno utilizzati per le attività dell’Associazione finalizzate alla prevenzione del cancro e in fase di programmazione.