Mussomeli, 5° concorso musicale nazionale “José Cardinale” a Palazzo Sgadari

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) – Si è concluso il 5° concorso musicale nazionale “José Cardinale”, che si è svolto a Mussomeli dal 6 al 9 maggio, con il concerto dei vincitori e la loro esibizione e con la premiazione finale dei primi classificati, venerdì 10 maggio, alle ore 18:00, presso il Palazzo Sgadari. Il concorso musicale è stato organizzato dai docenti di strumento: Catalano Assunta, Gallo Floriana Manuela, Arcodia Cristian, Licata Benedetto dell’IC “Leonardo da Vinci” di Mussomeli, diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota. Durante la settimana si sono esibiti circa 500 partecipanti provenienti da quasi tutta la regione Sicilia e, in modalità online, provenienti dal territorio nazionale. A giudicare i partecipanti la commissione composta dai Maestri: Catalano Assunta, Spinella Anna Maria, Raia Michele, Sirna Giuseppe, presieduta dal M° Riggi Daniele. I vincitori per categoria sono stati i seguenti: la sezione solisti Cat. kinder: Cagnina Ginevra (che si è aggiudicata anche il premio speciale “Josè Cardinale”), Cagnina Salvatore e Pomara Natale Emanuele; la sezione solisti Cat. Junior: Ammassari Flavio, De Maria Cristian, Galeani Giovanni, Vivona Pietro e Cerasa Michela; la sezione solisti Cat. Senior: Cuffaro Ryan e Marzino Aurora; la sezione solisti Cat. Major: Lo Cascio Ciro e Pecoraro Matteo; la sezione solisti Cat. Artist: Pecoraro Michele; la sezione solisti canto moderno: Raciti Serena; la sezione solisti classe prima SMIM: Russo Vincenzo, Fagone Chiara e Gagliardo Francesco; la sezione solisti classe seconda SMIM: Savasta Gloria; la sezione solisti classe terza SMIM: Dorato Matilde, Furrer Aldo, Martorana Elisabetta e Sillitti Anna; la sezione trio classe seconda SMIM: trio “Puglisi” formato da Iacono Noemi, La Rosa Giulia e Maira Giorgia; la sezione duo classe terza SMIM: Iacono Rebecca e Scibetta Flavia; la sezione duo classe mista SMIM: Di Vita Francesca e Salamone Febe; la sezione gruppi classe prima SMIM: sestetto chitarre “Puglisi” di Serradifalco; la sezione gruppi classe seconda SMIM: quintetto flauti “Verga” di Niscemi; la sezione gruppi classe terza SMIM: quintetto chitarre “Verga” di Niscemi; la sezione gruppi classe mista SMIM: quintetto Clarinetti “Puglisi” di Serradifalco, quintetto flauti “Vivaldi” di Porto Empedocle, Ensemble Chindemi di Siracusa; la sezione gruppi SMIM da 11 a 22 elementi: Ensemble 20 elementi “Mountain King” di Palermo; la sezione gruppi SMIM oltre i 23 elementi: Orchestra “King” di Caltanissetta; la sezione gruppi corali scuola primaria: Coro “De Amicis” di San Cataldo e Coro “MusicAmiCaponnetto” di Caltanissetta; la sezione gruppi strumentali scuola secondaria di I° grado: Gruppo polifonico flauti dolci IC “Falcone Borsellino” di Favara; la sezione solisti scuola sec. II° grado classi prime e seconde: Gagliardi Francesco e Satanassi Noah del Liceo Artistico musicale “A. Canova” di Forlì. Il 1° premio assoluto è stato assegnato alla sezione gruppi SMIM da 11 a 22 elementi all’Ensemble “Puglisi” di Serradifalco con la votazione di 100/100. La graduatoria completa è visibile sul sito dell’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”. Grande soddisfazione hanno espresso gli organizzatori del prestigioso premio musicale nazionale “Josè Cardinale”, con il vivo apprezzamento della dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota che ha dichiarato: “Tale speciale premio è un omaggio sentito alla memoria del giovane musicista José Cardinale, scomparso prematuramente, espressione genuina dell’amore dei giovani per la musica e del suo riconosciuto valore universale che sa abbracciare e unire i popoli, nel segno della formazione di un prezioso gusto artistico degli alunni nelle scuole”. (Responsabile comunicazione esterna I.C.S. “Leonardo da Vinci” prof. Tonino Calà)