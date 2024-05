L’I.C. “M. L. King” di Caltanissetta in luce alle “Gare Regionali delle Competizioni Sportive Scolastiche di Atletica su Pista”

L’Istituto Comprensivo “Martin Luther King”, guidato dalla Dirigente la prof.ssa Daniela Rizzotto, ha partecipato con i suoi alunni, giorno 23 Aprile 2024, alle Competizioni Sportive Scolastiche nelle Gare Regionali di Atletica su Pista organizzate presso il Centro Sportivo del Cus Palermo; nel particolare con la Squadra Maschile Categoria Cadetti (2010/2011) e con le Atlete del settore Femminile Buccoleri Elisabetta e Palermo Maria Vittoria, queste ultime vincitrici delle gare individuali di salto in alto e salto in lungo. Le specialità previste erano 80mt, 80mt ad ostacoli, 1000mt, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso, lancio del vortex, staffetta 4×100.

La Squadra Maschile si è ben distinta, da sottolineare le ottime prestazioni di Salvatore Giordano arrivato nono su sedici nel lancio del peso e sesto nella classifica generale a squadre, di Mattia Progno nei 1000mt e di Alessandro Di Bella negli 80mt tutti e due settimi nella classifica a squadre delle loro discipline. Tutti gli alunni coinvolti hanno dimostrato molta grinta e coraggio perchè hanno dovuto affrontare avversari di alto livello, con alle spalle vittorie regionali e nazionali. I professori Maria Teresa Cordova e Claudio Piccini, che hanno selezionato e accompagnato gli alunni a questo evento, si dicono molto soddisfatti per i traguardi raggiunti, soprattutto per l’impegno e la serietà che i propri alunni hanno profuso.

Ecco, di seguito, gli alunni partecipanti: Salvatore Giordano (Peso), Di Bella Alessandro (80mt), Progno Mattia (1000mt), Gianluca Lombardo (Alto), Meduri Rosario (Lungo), Alberto Cumbo (Vortex), Bella Matteo (80mt ostacoli), Buccoleri Elisabetta (Alto), Palermo Maria Vittoria (Lungo).