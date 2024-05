Finale play off Prima Categoria. Domenica 5 maggio il Serradifalco sfida il Noto per conquistare l’accesso in Promozione

Sarà il Noto Calcio l’avversario del Serradifalco Calcio nella finale regionale dei play off di Prima categoria. Le due compagini si affronteranno in finale alle 16 a Misterbianco nello stadio comunale Valentino Mazzola. Si tratterà di una supersfida tra due squadre che ambiscono all’accesso nella superiore categoria della Promozione.

A Serradifalco cresce di ora in ora l’attesa per questa sfida ad un Noto che, per altro, è una formazione che ha anche militato nel campionato di Eccellenza e che sta cercando di riportarsi, al pari dei falchetti, nei circuiti del calcio che conta.

I falchetti di Carmelo Giordano hanno conquistato l’accesso alla finale dopo aver battuto 4-2 l’Aragona riuscendo a rimontare dallo 0-2. Un’impresa firmata non solo dal bomber Rosario Genova ma anche dal gran cuore di tutta la squadra che ha dato un contributo importante al successo finale della formazione del presidente Totò Caramanna. Per la gara di domenica si prevede anche la presenza di numerosi tifosi da Serradifalco per sostenere Di Marco e compagni in questo sforzo finale verso la promozione. Il biglietto per assistere alla partita costerà 7 euro.