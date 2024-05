Europee, Salvini sottolinea: “Poteri forti non amano me e generale Vannacci”

“Sto lavorando per sanare tutte le piccole irregolarita’ nelle case degli italiani. Va sanato e regolarizzato quello che c’e’ di difforme all’interno delle quattro mura”. Lo ha detto Matteo Salvini a ‘Mattino Cinque’. Il vicepremier ha poi parlato del suo libro. Perche’ titolarlo ‘Controvento’? “Gran parte della stampa di sinistra e di chi comanda in Europa non ama ne’ me ne’ la Lega, io sono l’unico ministro a processo. Fa piacere di avere il sostegno e la fiducia degli italiani. Io ci ho messo tutto me stesso”, ha aggiunto.

“I cosiddetti poteri forti non amano me, il generale Vannacci e i sindaci della Lega. Noi andiamo avanti, sempre con il sorriso”, ha concluso.