Conte: “Entusiasmante tornare in Sicilia, abbraccio travolgente”. Alle 20:00 a Caltanissetta

“È sempre entusiasmante tornare in Sicilia, è sempre travolgente il suo abbraccio. Questa mattina a Catania, nella tradizionale ‘fera o’luni’, tra i colori e i sapori straordinari di questa terra meravigliosa ho raccolto tante voci e tante difficoltà. Le porto con me, le porteremo in Europa, faremo come abbiamo fatto in questi anni, lavoreremo mettendo al primo posto tutti voi, i vostri bisogni e i vostri sogni. Ci vediamo fra poco a Gela (17.30, Piazza Umberto) e questa sera a Caltanissetta (ore 20, Corso Umberto)”. Lo afferma il presidente del M5s, Giuseppe Conte, sul proprio profilo su X (ANSA). 2024-05-30T17:50:00+02:00 TR ANSA