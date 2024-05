Ciclo dell’acqua e della depurazione: concluso il progetto per gli studenti dell’Istituto “Mottura”

CALTANISSETTA. Due sessioni formative in istituto ed altrettante in siti aziendali per realizzare percorsi formativi personalizzati finalizzati ad assicurare agli studenti l’acquisizione di competenze spendibili successivamente nel mondo del lavoro.

Si è concluso nei giorni scorsi il progetto – realizzato nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) – nato dalla convenzione tra Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Mottura” di Caltanissetta guidato dalla Dirigente Scolastica Laura Zurli che ha coinvolto oltre cento studenti delle classi II H, III G, IV G, IV H, V G e III C guidati dai docenti referenti Enrico Curcuruto e Giuseppe Schillaci.

Gli studenti hanno prima animato due incontri formativi svoltisi in istituto che hanno avuto come temi centrali le fonti di approvvigionamento e il processo di depurazione.

Nel primo incontro il geologo responsabile del settore risorse idriche proprie di Caltaqua ha illustrato il complesso ciclo dell’acqua, con particolare attenzione alle fasi di attingimento dalle fonti evidenziando nel contempo l’importanza strategica della ricerca di nuove risorse idriche in termini di autosufficienza di un territorio, abbattimento dei costi e, consequenzialmente, della tariffa, riduzione dei disservizi causati dalle interruzioni (programmate e non programmate) da parte del fornitore di sovrambito.

Nel secondo incontro l’ingegnere responsabile della conduzione degli impianti di depurazione di Caltaqua ha descritto il percorso compiuto dall’acqua che, dopo essere stata utilizzata nelle nostre case, diventa refluo che, attraverso la rete fognaria, giunge negli impianti di depurazione per essere sottoposto a specifici trattamenti che consentono alle acque depurate di essere scaricate nei corpi idrici superficiali (bacini artificiali, canali, torrenti, laghi) e, quindi, di tornare nell’ambiente chiudendo, così, il ciclo idrico.

Un percorso che per riuscire al meglio ha necessità della piena collaborazione di ciascun cittadino-utente.

Dopo la parte formativa in aula gli studenti del “Mottura” che hanno preso parte a questo progetto – realizzato nell’ambito dell’area CaltaquaCampus creata dal Gestore del servizio idrico integrato per dare organicità ai diversi interventi che coinvolgono il mondo della scuola, dell’università e della formazione – sono stati protagonisti di due visite al serbatoio e annesso laboratorio delle acque potabili di San Giuliano e al depuratore di contrada Cammarella.

È così sceso il sipario anche su questa ennesima attività di formazione e sensibilizzazione al tempo stesso messa in campo da Caltaqua nel segno di quella solida alleanza che il Gestore del servizio idrico integrato ha stretto con il sistema dell’Istruzione con l’obiettivo di offrire ai più giovani concreti elementi di conoscenza e opportunità di crescita.