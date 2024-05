Catania, conosciuto sui social, lo rapina nella casa in cui lavora

Ha accettato l’invito di un uomo, conosciuto social, per avere rapporti intimi, ma poi, fingendo un gioco erotico, lo ha imbavagliato e legato e poi rapinato minacciandolo di morte con un pistola. E’ l’accusa contestata a un mauriziano di 28 anni arrestato da agenti del commissariato Borgo Ognina di CATANIA per rapina a mano armata, furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini erano state avviate dopo che la vittima, un italiano che lavora come badante in casa di una coppia di anziani dove è avvenuta l’aggressione, all’oscuro di tutto, è riuscita a liberarsi e ha chiamato il 112. La Polizia, coordinata dalla Procura di CATANIA, è riuscita a identificare l’autore del reato che alla vista degli agenti ha tentato la fuga a piedi ma è stato successivamente bloccato e arrestato. Contestualmente è stata effettuata una perquisizione nella sua abitazione che ha permesso di rinvenire una pistola illegalmente detenuta, con un colpo in canna e sette cartucce nel caricatore, un silenziatore per arma da fuoco, un caricatore, sei smartphone, dei monili in oro, una sciabola da ufficiale delle forze armate e un costoso orologio di lusso. Tutti gli oggetti rinvenuti sono risultati provento di furto in abitazioni in cui l’uomo aveva svolto le mansioni di badante per anziani e sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Al termine dell’iter giudiziario il 28enne sarà espulso e rimpatriato nel suo Paese d’origine.