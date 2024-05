CATANIA – È scattato in tarda mattinata l’allarme bomba per una valigetta, nello specifico un trolley, trovata sul marciapiede di corso Italia, non distante dal Palazzo delle Scienze, sede della facoltà di Economia dell’università.

Dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa da parte di un passante, sono intervenuti gli artificieri della polizia, i quali hanno constatato che all’interno della valigetta c’erano solo indumenti.