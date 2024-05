Caltanissetta. Seminario di formazione e aggiornamento sulle Stomie nell’Aula Magna del Consorzio Universitario

CALTANISSETTA. Presso l’Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta, si è tenuto un Seminario di Formazione e Aggiornamento sul tema: LE STOMIE dalla sala operatoria alla Riabilitazione – “Counselling alla persona portatrice di stomia derivativa – Stoma care – Prevenzione delle complicanze della cute peristomale” riservato agli studenti di primo e secondo anno del Corso di Laurea in Infermieristica.

Il termine stomia deriva dal greco “stoma” e significa bocca, apertura. In ambito medico significa la connessione di un viscere cavo dell’apparato digerente (enterostomie: colostomie, ileostomie) o dell’apparato urinario (urostomia) con la superficie cutanea. Il confezionamento di una stomia determina la modificazione del controllo della funzione fisiologica legata all’eliminazione urinaria o intestinale e produce nella persona un importante cambiamento del proprio schema corporeo, la persona diventa incontinente.

Le finalità del corso sono state quelle di implementare le conoscenze e le competenze tecnico-pratiche degli studenti, sull’utilizzo dell’appropriatezza delle cure, della Best Practice e della pratica clinica  diminuire l’incidenza delle complicanze, privilegiando l’aspetto della prevenzione assicurare il massimo grado di appropriatezza degli interventi riducendo al minimo ogni possibile variabilità nelle strategie assistenziali, procedura “giusta” e il dispositivo “giusto” significano non solo il successo terapeutico, ma anche un contenimento dei costi e un’appropriatezza terapeutica.

A dare il benvenuto agli studenti è stato il Presidente del Consorzio Universitario, l’Avvocato Walter Tesauro, che ha fatto gli onori di casa, erano presenti il dottor Giuseppe Iacona Responsabile delle Attività Professionalizzanti del corso di Laurea della sede distaccata di Caltanissetta per l’Università degli Studi di Palermo che ha aperto i lavori d’aula, la dottoressa Tania Calafato Responsabile del Laboratorio Didattico, nonché Responsabile Scientifico dell’evento, in qualità di Tutor Didattici erano presenti anche la dottoressa Floriana Filippello, il dottor Enzo Guerreri, il dottor Marcello Palermo , relatori sono stati il dottor Pino Faraci e Antonino Mangione Enterostomisti e Specialisti in Wound Care. Alla fine agli studenti è stato somministrato un Test di Apprendimento al fine di ricevere l’attestato di partecipazione che gli conferirà i Crediti Formativi Universitari.