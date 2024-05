Caltanissetta, l’opera di Salvatore Gumina premiata con una pubblicazione sulla rivista “Panorama”

Premiata su circa 780 artisti internazioali, con una pubblicazione sulla rivista “Panorama” l’opera di Salvatore Gumina, in arte “Sotir” dal titolo “Mutazioni ad Hammamet… La fine dell’essere umano”.

La premiazione si è svolta a Parigi, alla galleria “Thuillier”, nell’ambito del premio Internazionale Artista d’Europa – Top Selection Paris 2024.

Al termine dell’evento, organizzato da “PitturiAmo”, con presidente il Dott. Argentati Antonino, sono stati selezionati, insieme al gallerista Denis Cornet, 25 artisti fra i più interessanti e fra quelli che hanno ricevuto le maggiori attenzioni da parte del pubblico, per nella Top Selection di “PitturiAmo” e potranno entrare in contatto con i migliori galleristi internazionali.

Gli artisti premiati con la pubblicazione sulla rivista “Panorama” sono di diversa provenienza: Francia-Danimarca-Italia-Belgio-Malta-Svizzera-Germania-Croazia-Georgia-Regno Unito-Spagna.

L’opera di Sotir selezionata da “PitturiAmo” viene innestata in un ambiente con colori tipici delle città arabe ad Hammamet. Sotir innesca un escalation di accadimenti drammatici, con esseri artropodi che con il pungiglione colpiscono l’essenza dell’essere umano: “il DNA”.

Gli esseri malvagi variano e modificano il DNA dell’umanità, trasformandola in un nuovo genere “l’uomo-macchina”, in un trans umanesimo privo di speranza e ritorno. Sotir presente nella scena in rosso regge tra le mani un libro di giudizio. Di sfondo un gigantesco DNA regge l’ortogonalità della scena, ai fianchi si mostrano degli ominidi in caduta libera, pronti per essere tormentati dagli artropodi. L’opera premiata per il realismo con cui Sotir ancora una volta conduce in un macabro progresso attuale.

