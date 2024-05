Caltanissetta. Lavori in corso in via Borremans: disposta la chiusura del traffico veicolare; tratto interessato accessibile ai residenti

CALTANISSETTA. L’Ordinanza n. 249 del 21 maggio 2024 del Comune di Caltanissetta ha disposto la sospensione della circolazione veicolare in Via Borremans (ex SS 122 bis), per lavori di manutenzione sul corpo stradale.

Il divieto decorrerà da lunedì 27 maggio 2024 e comprenderà il tratto compreso tra la Via Puccini e lo svincolo della SS640, in relazione allo stato di avanzamento del cantiere.

Sono autorizzati a transitare esclusivamente i residenti, i ciclomotori e quadricicli che hanno l’esigenza di mobilità su strada comunale nell’ambito della zona di interesse.

La ditta provvederà ad allestire l’idonea segnaletica di cantiere in conformità delle prescrizioni del Codice della Strada specificando le limitazioni o eventuali ostacoli per agevolare il transito ai residenti.