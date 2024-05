Caltanissetta. L’Asp ha annunciato la prossima apertura di ambulatori per la gestione di pazienti in codice bianco o verde

CALTANISSETTA. L’Asp ha annunciato di essere prossima all’apertura degli ambulatori per la gestione dei pazienti che accedono al pronto soccorso dei presidi ospedalieri maggiori ai quali viene attribuito un codice triage bianco o verde che avranno il compito di dare assistenza ai pazienti con un bisogno assistenziale a bassa intensità consentendo la riduzione dei tempi di attesa e della permanenza degli stessi in Pronto Soccorso.

A tal fine è stato stilato ed adottato un protocollo operativo che disciplina le modalità di erogazione di tale attività a garanzia della riduzione del sovraffollamento del pronto soccorso ed al contempo della riduzione del tempo di occupazione degli ambulatori per problematiche improprie.

Gli ambulatori per la gestione dei codici bianchi e verdi saranno attivi nei locali adiacenti i Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Caltanissetta e di Gela, nei giorni feriali e prefestivi dalle ore 09:00 alle ore 15:00, e vi si potrà accedere secondo l’ordinaria procedura di accesso al Pronto Soccorso, ovvero dopo l’assegnazione del codice triage da parte dell’infermiere in consulenza con il medico in servizio in PS.