Caltanissetta. La Diocesi accoglie il Cardinale Pietro Parolin per la celebrazione dei 180 anni di sua fondazione

CALTANISSETTA. Con grande gioia la Diocesi di Caltanissetta accoglie in questi giorni S.Em. Rev.ma il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Mons. Mario Russotto il Giovedì Santo scorso aveva annunciato di aver invitato Mons. Parolin e che questi avrebbe accettato a presenziare e presiedere la solenne celebrazione del 180° anniversario della Fondazione e la conclusione del Giubileo della nostra Diocesi.

Sua Eminenza arriverà nel tardo pomeriggio di oggi.

Il 25 maggio 1844, 180 anni fa, papa Gregorio XVI istituiva la diocesi di Caltanissetta. Nella mattinata di domani, dunque, alle ore 10,30, Sua Eminenza incontrerà all’Auditorium del Seminario le Associazioni dei fedeli laici e parlerà loro dell’ «Impegno dei cristiani nella società e nel paese».

Nel pomeriggio dello stesso giorno presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica in Cattedrale, alle ore 18,00. Il Cardinale farà il su ingresso in Cattedrale alle ore 17,30 ove saluterà le Autorità presenti e la Corale che animerà la Celebrazione. Saranno presenti anche le Loro Eccellenze, gli altri vescovi originari della nostra Diocesi.

Egli dedicherà ancora la domenica mattina per stare in mezzo a noi. Alle 9,15 visiterà la sede della Caritas Diocesana, incontrerà gli operatori e i volontari e potrà visionare i progetti e le iniziative in corso a favore delle povertà di ogni genere.

In seguito, si recherà alla Cittadella della Carità, struttura annessa alla chiesa di San Giovanni. Gli sarà presentata questa opera di assistenza e carità ove medici specialisti gratuitamente si prodigano nel visitare e accompagnare chi altrimenti non potrebbe permettersi tali cure.

Chiuderà la sua sosta a Caltanissetta presso il monastero Santa Chiara ove alle ore 11,00 celebrerà la Santa Messa in ringraziamento del 180° di fondazione della Diocesi. Nel corso di questi giorni si intratterrà con i nostri seminaristi e tutto il Clero.