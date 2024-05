Caltanissetta. Il 24 maggio il Liceo “R. Settimo” metterà in scena la tragedia Oreste da Euripide al Teatro Rosso di San Secondo

CALTANISSETTA. Torna il teatro classico a cura del laboratorio del Liceo “Ruggero Settimo” diretto da Irene Cinzia Maria Collerone: con la regia di Giuseppe Cutino va in scena quest’anno “Oreste” da Euripide presso il Teatro Rosso di San Secondo giorno 24 alle ore 21:00.

Una tragedia difficile da mettere in scena, soprattutto lavorando con adolescenti, in quanto è complesso, per dirla con le parole del regista “trovare la chiave di lettura giusta per coinvolgere i ragazzi in scena; come sempre l’attenta osservazione della realtà ci porta delle soluzioni: comprendere dove sta il disagio delle nuove generazioni, individuarlo nella loro necessità di trovare un vero dialogo dove dovrebbe essere l’ascolto a prevalere e non solo la parola, anche e soprattutto nei momenti bui e difficili di una esistenza; i ragazzi spesso non hanno più punti di riferimento, in casa, a scuola, nella vita di tutti i giorni e devono crearseli altrove, rischiando però di non comprendere fino in fondo la direzione che stanno prendendo”.

Uno sguardo sempre educante quello che spinge regista e docenti impegnati in un laboratorio che è sempre trasversale per tutti gli indirizzi dell’istituto e che si pone ogni anno l’obiettivo di attualizzare l’antico per cogliere spunti di crescita e di riflessione. Il teatro genera sempre domande e per questo motivo la tragedia è aperta a tutta la cittadinanza, l’ingresso è gratuito, perché sia un momento corale e condiviso.

Il progetto è stato realizzato con i fondi PNRR per la scuola, esempio di investimento per la formazione dei giovani che certamente lascerà un segno indelebile nei nostri studenti.