Caltanissetta. Alunni del “Mottura” dell’indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica selezionati da un’azienda per tirocinio post diploma

CALTANISSETTA. Nuove soddisfazioni per l’IIS “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta. Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento si è svolto il Progetto Energie per la scuola, promosso da Enel s.p.a. Un gruppo di alunni delle classi 5C e 5D dell’istituto, dell’indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica, è stato selezionato dall’azienda Fasten s.r.l. per iniziare un corso di formazione tecnica (tirocinio post diploma).

La Fasten s.r.l. è un’azienda accreditata e riconosciuta a livello nazionale per la formazione e la qualificazione del personale di Enel. Gli alunni avranno l’opportunità di frequentare un corso di alta formazione tecnica, che prevede delle ore di formazione in aula e delle attività pratiche di addestramento sul campo. L’obiettivo è quello di formare tecnici qualificati che saranno inseriti nel mondo lavorativo nei diversi profili richiesti da Enel.

La dirigente scolastica, prof. Laura Zurli, si è congratulata con i ragazzi che hanno superato il colloquio preselettivo. Gli alunni selezionati sono: Emmanuel Xeka, Andrea Mistretta ed Anthony Casuccio della V C (nella foto insieme alla dirigente e al professore referente del progetto Davide Licata) e Antonio Bulfamante, Giuseppe Melfa e Daniele Pansica della V D.