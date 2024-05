Bimba morta nel Siracusano: disposta autopsia, sequestrata casa

La procura di Siracusa ha disposto l’autopsia sul corpo senza vita della bimba di 10 anni di Noto morta ieri dopo aver ingerito della candeggina in circostanze ancora non del tutto chiare. Contestualmente, la casa, situata in contrada Busolmone, a Noto, dove si e’ consumata la tragedia e’ stata posta sotto sequestro. I carabinieri compiranno dei sopralluoghi per accertare se la versione della madre e’ corretta: la madre sosterrebbe che si e’ trattato di un incidente.

Nell’appartamento, insieme alla donna e alla piccola, c’erano due fratellini della vittima. A quanto pare, la bimba stava giocando, presumibilmente da sola, quando sarebbe andata a sbattere contro un secchio contenente della candeggina.

Il contenitore, dopo l’urto, si sarebbe rovesciato e parte della sostanza chimica sarebbe stata ingerita dalla bimba che, poco dopo, avrebbe avvertito un malore. La corsa in ospedale e’ stata inutile, la piccola e’ deceduta poco dopo.