Anziana morta in casa nel foggiano, fermato uomo nudo e insanguinato

(Adnkronos) – Una 80enne di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, è stata trovata morta oggi nella sua abitazione. Il corpo è stato ritrovato nel primo pomeriggio e si indaga per omicidio. I carabinieri hanno fermato un uomo che, dalle prime informazioni, girava per strada nudo e con del sangue sul corpo. Nonostante la sua opposizione, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in caserma. Sono in corso le indagini su questo fatto di sangue che sconvolge la cittadina garganica. ''Non è un bel giorno per la nostra comunità'', ha commentato con tristezza il sindaco Michele Crisetti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)