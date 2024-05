Agrigento: fratellini accoltellati dal padre, la prognosi resta riservata

Resta riservata la prognosi di Sarah di 3 anni e Cristian di 7, accoltellati ieri dal padre in provincia di Agrigento. “Il bambino aveva delle lesioni toraciche, è stato mandato al reparto di cardiochirurgia pediatrica, dove è stato immediatamente operato.

In nottata ha subito un secondo intervento per una scaglia di un frammento metallico”, ha spiegato Gaetano Buccheri Direttore Sanitario Ospedale Civico Palermo mentre “la bambina è arrivata con una forte anemia, è stata controllata da una equipe multi dispiclinare. È seguita costantemente, la prognosi rimane riservata, anche lei si trova in terapia intensiva”.