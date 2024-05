Acqua: a Caltanissetta scuole chiuse, 3 guasti in pochi giorni

Distribuzione idrica carente a Caltanissetta, e cosi’ il sindaco Roberto Gambino con una ordinanza ha sospeso per domani le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado. La decisione del primo cittadino e’ stata assunta a conclusione di un tavolo tecnico che ha chiesto ed ottenuto dalla Prefettura di Caltanissetta. Nella giornata di oggi niente acqua nel territorio urbano e le autobotti della societa’ di Caltaqua, che svolge il servizio di distribuzione in tutta la provincia di Caltanissetta, sono state impegnate per l’approvvigionamento idrico nei luoghi sensibili, cioe’ l’ospedale Sant’Elia, la struttura carceraria ed il centro per il rimpatrio dei migranti a Pian del Lago.

La societa’ Siciliacque ha garantito che la distribuzione avverra’ durante la notte partendo dalla zona bassa. Per ben tre volte la condotta che dall’Ancipa porta l’acqua a Caltanissetta negli ultimi giorni si e’ guastata e gli effetti sulla popolazione sono stati pesanti. Dopo l’incontro in Prefettura il primo cittadino Gambino si e’ detto “insoddisfatto a causa delle risposte vaghe e lacunose fornite da SiciliAcque in merito allo stato dell’attuale condotta, ai motivi che hanno portato a tre guasti nel giro di pochi giorni e soprattutto sull’individuazione di eventuali responsabilita'”. Da qui la richiesta al Presidente della Regione Renato Schifani per “una nuova conduttura idrica che porti acqua potabile dalle dighe ai rubinetti delle nostre case, una condotta moderna, sicura, capace di fare fronte alle lunghe siccita’ che ci aspettano. Noi nisseni abbiamo sete di giustizia e di equita'”.