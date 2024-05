A Mussomeli il progetto “Sapori del Nisseno”. “I vantaggi delle filiera corta”

MUSSOMELI – Si è tenuto, con diverse presenze fi pubblico, domenica 12 Maggio a Palazzo Sgadari di Mussomeli, il Seminario ” “I vantaggi della Filiera corta e della cooperazione tra produttori locali”. Il seminario facente parte del progetto “Sapori del Nisseno” promosso dal Gal Terre del Nisseno, PSR SICILIA 2014-2022 – Sottomisura 16.4, rivolto alla valorizzazione della filiera corta, è stato presieduto da stimati relatori, promotori della filiera corta. Un’occasione che aiuta a sensibilizzare la comunità al consumo di prodotti a km zero, provenienti da piccole realtà come quelle dei produttori locali, con numerosi vantaggi per l’ambiente e per l’uomo. Diamo valore al nostro territorio conoscendo e consumando locale. L’incontro è stato moderato da Annalisa Pompeo con gli interventi del sindaco Giuseppe Catania, l’assessore Michele Spoto, Danny McCubbin, fondatore di “The Good Kitchen”, Chef Ottavio Miraglia, autore del libro “Le mie ricette del territorio nisseno”. Come ospiti hanno parlato Laura Genco, volontaria di “The Good Kitchen” e il cavaliere ufficiale Lillo Defraia Maestro Pasticcere. Al termine è seguito un momento degustativo con i prodotti locali “Sapori del Nisseno