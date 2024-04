Semifinale play-off: derby ‘spigoloso’, vince l’Atletico Nissa 1 a 0. Tensione nel post-gara

Avvincente semifinale play-off di Terza Categoria: nell’acceso derby tra Pro Nissa ed Atletico Nissa, si è imposta quest’ultima nonostante l’inferiorità numerica, per uno a zero. La squadra allenata da mister Vittorio Branca in finale affronterà la Caterinese.

Non sono mancati gli ingredienti della gara avvincente: le emozioni, il cartellino rosso, il gol della squadra con un uomo in meno, il maxi recupero (6 minuti), l’occasione del pareggio al 96′ e ‘purtroppo’ uno spiacevole parapiglia dopo il triplice fischio finale.

Riavvolgiamo la pellicola della gara. Giornata di sole al “V. Mazzola” di San Cataldo per questa attesa stracittadina con una discreta cornice di pubblico.

Pro Nissa che ha a disposizione due risultati su tre, Atletico che per andare in finale deve per forza vincere.

Partenza sprint dell’Atletico che dopo un minuto crea la prima zione da gol: Princiotta penetra in area e spara un pericoloso diagonale che lambisce il palo. La Pro Nissa risponde a tono: velenosa la verticalizzazione di Stivala, provvidenziale l’uscita fuori dall’area del portiere Ceesay che anticipa l’avversario lanciato a rete.

Gara spezzettata dai molti falli e con il centrocampo intasato, dove si lotta caparbiamente su ogni pallone. Tre corner consecutivi della Pro Nissa ma gli “alti” difensori dell’Atletico sventano le minacce aeree.

Al 30′ sugli scudi Andrea D’Anna, addomestica con il ginocchio una palla vagante e si esibisce in una sforbiciata: splendida la risposta di Notarrigo in tuffo che sventa la minaccia. Il portiere è ancora determinante sul susseguente corner e sulla maligna parabola diretta verso la sue rete. Si conclude sullo 0 a 0 la spigolosa prima frazione.

Inizio con l’Atletico propositivo che batte due corner, sempre tempestivo Notarrigo sulle uscite. Le squadre sono molto attente in difesa e sentono “il peso” dell’importanza della contesa.

Al 68’ Andrea D’Anna dopo un fallo a centrocampo, riceve il secondo giallo: cartellino rosso ed Atletico che si ritrova in inferiorità numerica.

Il match si accende. La Pro Nissa capisce che è il momento di piazzare il colpo del ko e si getta in avanti. Al 70′ l’inaspettato vantaggio dell’Atletico. Matteo Messina conquista palla, triangola con Cristian D’Anna, e con tempismo si incunea in area concludendo a rete: Notarrigo di piede compie un grande intervento ma il più veloce ad arrivare sulla sfera vagante è D’Anna che la scaraventa in rete.

Pro Nissa, due volte dentro i sedici metri con i suoi attaccanti ma senza riuscire a concludere, ancor più arrembante ed Atletico chiuso a riccio che non rinuncia a pungere in contropiede. Su una ripartenza tre contro uno, Gomez dal limite timbra il palo. Sei minuti di recupero.

Punizione a due in area per la Pro Nissa: conclusione non precisa, si accende una mischia furibonda ma la difesa spazza. Sul finire, altro flipper impazzito sul dischetto, conclusione a colpo sicuro e il guardiapali Ceesay si ritrova la sfera tra le mani: è l’ultima emozione di un finale non adatto ai cardiopatici.

Dopo il triplice fischio finale, purtroppo, un rovinoso parapiglia: occorrono alcuni minuti ai dirigenti e agli atleti più tranquilli per riportare la calma e sedare le intemperanze dei giocatori più agitati.

In una video intervista, Carmelo Milazzo (il presidente della Pro Nissa) e Salvatore Messina (Presidente dell’Atletico Nissa), commentano l’accaduto.

LINK INTERVISTA