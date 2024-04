Scontro in galleria, incidente mortale nel messinese

Un automobilista ha perso la vita in incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sull’autostrada Messina-Palermo. L’incidente si e’ verificato all’interno della galleria Cipolla tra lo svincolo di Brolo e lo svincolo di Rocca di Capri Leone, nel Messinese. Lo scontro, per cause che sono in corso di accertamento, e’ avvenuto tra un’auto e un furgone che viaggiavano in direzione di marcia Palermo. L’impatto e’ stato fatale per il conducente dell’auto. All’arrivo dei soccorritori, purtroppo per l’uomo non c’era piu’ nulla da fare. Sono in corso accertamenti della polizia stradale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. A seguito dell’incidente si sono formati rallentamenti e code. E’ il secondo incidente mortale che si verifica nel giro di pochi giorni. Lo scorso 20 aprile un camionista di 66 anni ha perso la vita nel ribaltamento del camion carico di piante che stava guidando nei pressi del viadotto Rosmarino nel tratto tra Rocca di Capri Leone e Sant’Agata di Militello.