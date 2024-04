San Cataldo. L’Associazione Legio X Fretensis nella Capitale per la XXIV edizione de “I Natali di Roma”

SAN CATALDO. L’Associazione Legio X Fretensis, con grande onore, è e sarà presente, fino ad oggi 21 aprile, alla XXIV edizione de “I Natali di Roma”. Un’opportunità unica per mostrare l’eccellenza di San Cataldo al mondo intero. “Saremo i soli rappresentanti della Sicilia e tra i pochi gruppi del sud Italia, in mezzo a 15 nazioni, 70 associazioni ed oltre 1.700 rievocatori – si legge in una nota – un’esperienza straordinaria che ci permetterà di mettere in mostra le nostre tradizioni e il nostro impegno associativo”.

Di certo un’occasione per San Cataldo di brillare ancora di più sulla mappa internazionale.Per i componenti dell’Associazione Legio X Fretensis e i suoi giovani partecipanti in particolare, sarà l’occasione per essere fieri ambasciatori della comunità sancataldese.