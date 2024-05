Catania, tenta di uccidere 55enne sparandogli, arrestato 76enne

I Carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa hanno fatto luce su un tentato omicidio che si è verificato, in pieno pomeriggio, ieri, nel centro di Misterbianco. E’ stato arrestato un 76enne che dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio e di porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo. La vittima, un suo conoscente concittadino 55enne pregiudicato, è stato colpito da 3 colpi di pistola agli arti inferiori e superiori ed è attualmente ricoverato presso l’ospedale San Marco di Catania. L’uomo è fuori pericolo di vita. Il tutto ha avuto inizio ieri pomeriggio, intorno alle 17,30, in via Matteotti a Misterbianco. L’aggressore, che si trovava alla guida della sua autovettura, ad un certo punto ha incrociato il 55enne mentre stava percorrendo a piedi la stessa via. L’uomo a quel punto ha parcheggiato l’auto, ha estratto la pistola dalla tasca e ha iniziato a sparare alle spalle, ad entrambe le gambe ed al braccio sinistro dell’uomo. Poi è scappato. Dei passanti hanno chiamato i Carabinieri e l’ambulanza.L’aggressore poi è stato rintracciato grazie a testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza della zona.L’uomo è stato poi sottoposto all’esame dello “Stub” da parte dei Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Catania, per stabilire la presenza di polveri da sparo sugli indumenti.Al momento, le indagini avrebbero permesso di accertare che all’origine del tentato omicidio, vi sarebbe una questione legata ad un pregresso litigio risalente allo scorso mese, che la vittima avrebbe avuto nei confronti del suo potenziale assassino, per questioni personali, durante il quale il 76enne sarebbe stato offeso in pubblico.Alla luce delle rilevanti e concordanti risultanze investigative, i Carabinieri hanno arrestato il 76enne, il quale è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catania