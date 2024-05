Caltanissetta. Il 16 maggio al Liceo Scientifico “Volta” il dott. Ottavio Sferlazza parlerà del Giudice Livatino

CALTANISSETTA. Sarà il dott. Ottavio Sferlazza, Magistrato di lunga e prestigiosa carriera, oggi in pensione, il relatore dell’incontro “Sub tutela dei”, che si terrà il 16 maggio nella sala biblioteca dell’I.I.S. “A. Volta”. L’evento è coordinato dalla prof.ssa Alessandra Giunta, docente di Diritto e Funzione strumentale per l’insegnamento dell’Educazione civica,

Il dott. Sferlazza tratterà della particolare concezione della giustizia propugnata dal Giudice canicattinese Rosario Livatino, assassinato a soli 38 anni nei pressi di Agrigento il 21 settembre del 1990. Livatino è stato il primo Magistrato beatificato dalla Chiesa cattolica, dopo un percorso iniziato nel 1993 e conclusosi nel 2021. Il processo di beatificazione è stato supportato dai documenti autografi del giovane Magistrato, nonchè da numerose testimonianze. Da entrambe le fonti emerge tangibile la profonda religiosità maturata dal Giudice, religiosità che ha inciso profondamente sia sulla vita privata di Livatino sia sulla sua attività lavorativa, tanto che Giovanni Paolo II lo definì «martire della giustizia e indirettamente della fede». Significativo in proposito il titolo dell’evento organizzato presso il “Volta”: “Sub tutela dei”, ossia “sotto la protezione di Dio” ; questo motto, inserito da Livatino in forma di acrostico già nella sua tesi di laurea e in moltissime pagine delle sue agende, testimonia una fede profonda, vissuta nel quotidiano e praticata con estrema coerenza tramite la sua professione di magistrato.

Un tema dalle profonde implicazioni, che sarà trattato dal dott. Sferlazza, magistrato da sempre in prima linea, tra Sicilia e Calabria e che ha maturato una lunga esperienza professionale e umana, concludendo la propria carriera nel 2020 come Procuratore della Repubblica di Palmi. Già Sostituto Procuratore presso la Procura nissena, il dott. Sferlazza ha diretto le indagini per l’omicidio del giudice Livatino, approfondendo così la figura del giovane Magistrato; è stato Presidente della Corte di Assise di Caltanissetta, curando il dibattimento per la strage di Capaci; ha presieduto anche la Corte di Assise, che ha giudicato mandanti ed esecutori materiali della strage di via Pipitone Federico, in cui rimase ucciso il consigliere istruttore Rocco Chinnici e dell’omicidio del Giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano. Già durante la carriera professionale il dott. Sferlazza si è sempre dedicato agli eventi formativi pubblici, intensificando questa attività soprattutto da quando è in quiescenza, tanto che attualmente è presidente del comitato etico dell’associazione “Libera”.

Appuntamento dunque per giovedì 16 maggio nella Sala Biblioteca, alle ore 16,30, presso l’I.I.S. “A. Volta”, per questo evento che il Dirigente Scolastico Vito Parisi ha aperto al pubblico, considerandone il profondo valore civico.