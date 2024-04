Caltanissetta, la proposta ai candidati sindaci per il “Programma popolare di coesione”. Tesauro: “Ottima iniziativa, fa bene alla città”

Si è svolto ieri, 29 aprile, presso il teatro Rosso di San Secondo, un confronto privato tra i candidati sindaci di Caltanissetta, voluto dal prof. Ferdinando Rovello e dal dott. Stefano Vitello, entrambi promotori del “Programma popolare di coesione”, insieme alle 24 associazioni del territorio che lo hanno già sottoscritto.



Il programma in questione, inteso come patto etico e umano, desidera offrire una nuova visione politica dove si possa realmente mettere al centro la persona e dove si possa lavorare per il bene comune, ripristinando la dignità umana e collaborando in sinergia e attivamente affinché i cittadini possano essere i veri protagonisti della politica.

“Ringrazio questa spinta che è venuta dalla città e sono felice dell’incontro avvenuto – dichiara Walter Tesauro –, perché è la dimostrazione di come i cittadini vengano ascoltati e di come ci si possa confrontare tutti insieme per accogliere le loro proposte”.



Rispetto, solidarietà sono i primi valori su cui si basa il “Programma popolare di coesione” attraverso cui, i promotori, desiderano concedere ai cittadini quel diritto naturale di esserlo, aspirando a trasformare il sistema politico attuale e facendo in modo che sia lo stesso cittadino a essere protagonista e non spettatore, proponendo idee, soluzioni, risposte per contrastare i reali problemi del territorio.

Ed è ai candidati sindaci presenti all’incontro che è stato sottoposto il “Programma popolare di coesione” con la chiara richiesta di sottoscriverlo e di portarlo avanti al di là del colore politico.